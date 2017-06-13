Титулованная украинская спортсменка стала мамой

Об этом сообщает XSPORT.

Так, в день старта чемпионата Европы по прыжкам в воду в Киеве спортсменка родила малиша.

Также стало известно, что у Прокопчук родился мальчик (51 см, 3 кг 640 гр).

Кстати, совсем недавно 30-летняя Юлия заявила, что заканчивает спортивную карьеру и хочет больше времени уделять семье.

Добавим, украинская спортсменка за карьеру выиграла 16 медалей чемпионатов Европы в личных, синхронных и командных прыжках. При этом в 2013-м завоевала "бронзу" чемпионате мира, а в 2015-м выиграла "серебро".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", о романах главного секс-символа Голливуда Джорджа Клуни можно рассказывать очень долго. Однако теперь голливудский актер Джордж Клуни не завидный холостяк, а отец двух прекрасных малышей.