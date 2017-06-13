15:25 13.06.2017 | Спорт | Новости
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Бывший тренер донецкого Шахтера возглавил футбольный клуб из Португалии

Тренер из штаба Паулу Фонсеки - Мигель Кардосо был назначен главным тренером португальского футбольного клуба "Риу Аве".

Бывший тренер донецкого Шахтера возглавил футбольный клуб из Португалии

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

В сообщении говорится, что Кардосо покинул "Шахтер" на прошлой неделе, проработав в клубе четыре года.

Примечательно то, что подробности нового контракта, в частности срок и заработную плату Кардосо, команда из Португалии решила не разглашать.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на днях в хозяйственном суде Харькова началась процедура распоряжения имущества футбольного клуба "Металлист".


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