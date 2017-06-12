На днях в зоне АТО погиб мастер спорта по каратэ Тарас Билоцкий.
В АТО погиб украинский чемпион по каратэ
Он был призван по мобилизации
На днях в зоне АТО погиб мастер спорта по каратэ Тарас Билоцкий.
Об этом на своей странице Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
В сообщении министр выражает соболезнования близким людям украинского чемпиона. И отмечает, что еще один украинский спортсмен героически отдал свою жизнь в битве за Украину.
Сообщается, что 7 июня Тарас погиб в результате обстрела в Луганской области. Похоронили спортсмена на Родине, в Киеве.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО погиб очередной силовик.