Свитолина установила новый национальный рекорд в рейтинге WTA

Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, украинская теннисистка стала первой спортсменкой в пятерке сильнейших мирового тенниса.

Тем не менее в чемпионской гонке Свитолина уступает лидерство Симоне Халеп, а также пропускает вперед Каролину Плишкову.

Чемпионка Ролан Гаррос поднимается сразу на 21 строчку и оказывается на четвертом месте. Замыкает топ-пятерку Каролин Возняцки. В восьмерке сильнейших в текущем сезоне на данный момент также находятся Кристина Младенович, Винус Уильямс и Йоханна Конта.

Ксати, еще одна украинка Леся Цуренко пробилась в третий круг на Открытом чемпионате Франции. На данный момент она находится на 37 позиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на одну строчку и теперь занимает 11 место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).