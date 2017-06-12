10:50 12.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина установила новый национальный рекорд в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина благодаря результатам на открытом чемпионате Франции поднялась на одну позицию и занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Свитолина установила новый национальный рекорд в рейтинге WTA

Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, украинская теннисистка стала первой спортсменкой в пятерке сильнейших мирового тенниса. 

Тем не менее в чемпионской гонке Свитолина уступает лидерство Симоне Халеп, а также пропускает вперед Каролину Плишкову.

Чемпионка Ролан Гаррос поднимается сразу на 21 строчку и оказывается на четвертом месте. Замыкает топ-пятерку Каролин Возняцки. В восьмерке сильнейших в текущем сезоне на данный момент также находятся Кристина Младенович, Винус Уильямс и Йоханна Конта.

Ксати, еще одна украинка Леся Цуренко пробилась в третий круг на Открытом чемпионате Франции. На данный момент она находится на 37 позиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на одну строчку и теперь занимает 11 место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 


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