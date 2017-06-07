Свитолина уступила в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Об этом сообщает УНН.

В сообщении говорится, что на старте встречи наша соотечественница выиграла пять геймов подряд (5:0), но завершить сет "в сухую" ей не удалось. Румынка активизировалась и взяла три гейма (6:3).

Отмечается, что вторая партия также началась с выигранного гейма украинки (2:0).

Однако имея преимущество 5:1, наша соотечественница не смогла подать на матч - румынку выиграла 5 геймов подряд и перевела сет на тай-брейк, который закончился со счетом 7:6.

В решающем сете румынка разгромила ведущую ракетку Украины - 6:0.

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