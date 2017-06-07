04:00 07.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина проведет матч против Халеп на обезболивающих уколах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вынуждена провести четвертьфинальный поединок Ролан Гаррос против Симоны Халеп на обезболивающих уколах. 

Свитолина проведет матч против Халеп на обезболивающих уколах

Такие сведения сообщил спонсор украинской теннисистки Юрий Сапронов на своей странице в Facebook.

По его словам, Свитолина будет играть на обезболивающих уколах.

"Увы. Травма очень неприятная", – написал Сапронов в Facebook.

Тем не менее Свитолина проведет матч 1/4 финала "Ролан Гаррос" против Симоны Халеп 7 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка  Элина Свитолина добыла трудовую победу над полячкой Магдой Линетт в третьем раунде Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4 и 7:5.


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