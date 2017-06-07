Свитолина проведет матч против Халеп на обезболивающих уколах

Такие сведения сообщил спонсор украинской теннисистки Юрий Сапронов на своей странице в Facebook.

По его словам, Свитолина будет играть на обезболивающих уколах.

"Увы. Травма очень неприятная", – написал Сапронов в Facebook.

Тем не менее Свитолина проведет матч 1/4 финала "Ролан Гаррос" против Симоны Халеп 7 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина добыла трудовую победу над полячкой Магдой Линетт в третьем раунде Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4 и 7:5.