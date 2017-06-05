06:00 05.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла трудовую победу над полячкой Магдой Линетт в третьем раунде Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4 и 7:5.
 

Свитолина вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос

Как сообщается на странице турнира в Twitter, наша соотечественница одержала победу над 94-м номером мировой классификации.

Таким образом, в четвертом круге Элину Свитолину ждет поединок с 290-я ракеткой мира Петрой Мартич, которая в Париже успешно преодолела квалификацию.

При этом украинская теннисистка оформила победы над Катериной Бондаренко и двумя представительницами топ-20 посева (№12 - Мэдисон Кис, №17 - Анастасией Севастовой).

Кстати, лучшим показателем Свитолиной на турнире во Франции был четвертьфинал в 2015 году.  Кроме того, украинка третий сезон подряд проходит в Париже как минимум до четвертого раунда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины настольного тенниса сумела таки добыть победу над Италией в матче плей-офф за выход в чемпионскую группу чемпионата Европы.

 


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