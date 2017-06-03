Женская волейбольная сборная Украины не сумела отобраться на ЧМ-2018

Об этом сообщает официальный сайт Федерация волейбола Украины.

Как отмечается, украинская женская команда сначала отбора попала в группу Е. При этом компанию им составили команды Азербайджана, Израиля, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Однако подопечные Гария Егиазарова имели сетбола в первой и в четвертой партиях, но в обоих случаях уступили на балансе — 28:30 и 25:27. В свою очередь это поражение лишило шансов спортсменок на выход на чемпионат мира.

Тем не менее лучшей в составе нашей команды стала диагональная Олеся Рыхлюк. В результате спортсменка набрала 27 очков.

Турнирная таблица:

1. Азербайджан – 12 очков, 4 матча

2. Голландия – 12, 4

3. Украина – 6, 4

4. Израиль – 3, 4

5. Норвегия – 3, 4

6. Дания – 0, 4

Стоить отметить, что последний матч отбора сборная Украины проведет против Дании.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ране сборная Украины победила в отборочном туре чемпионата мира по волейболу в Лионе.