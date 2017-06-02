Донецкий "Шахтер" проведет автограф сессию для болельщиков в трех городах Украины

Об этом сообщает официальный сайт горняков.

В сообщении говорится, что в июне для всех болельщиков клуба в Харькове, Киеве и Одессе на всеобщее обозрение будут выставлены трофеи "Шахтера": Кубок чемпиона страны и Кубок Украины.

Сообщается, что посетить мероприятие и сделать памятное фото каждый фан сможет:

- 6 июня в Харькове;

- 9 июня в Киеве;

- 13 июня в Одессе.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский "Шахтер" попал в первую корзину Лиги Чемпионов.