"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Как отмечается, рейтинг составлялся исходя из пяти критериев: рентабельность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал.

Таким образом, стоимость английского клуба оценивается в 3,186 млрд евро.

Кроме того, с небольшим отрывом от него следует мадридский "Реал". В свою очередь его стоимость оценивается в 3,057 миллиарда евро.

Тем не менее замыкает тройку "Барселона", оценённая в "скромные" 2,8 миллиарда евро.

Далее в рейтинге идут: немецкая "Бавария" (€2,5 млрд.), английские "Манчестер Сити" (2,04 млрд.), "Арсенал" (2,02 млрд.), "Челси" (1,7 млрд.), "Ливерпуль" (1,4 млрд.), итальянский "Ювентус" (1,3 млрд.) и английский "Тоттенхэм" (1,04 млрд.).

Стоить отметить, что суммарная стоимость 32 клубов, попавших в рейтинг, составляет 29,9 млрд евро.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее английский "МЮ" уже поведал про свою готовность выкупить права на Неймара у "Барселоны". Сумма была названа рекордная - 200 млн евро.