04:00 31.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина одержала десятую победу на Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в женской сетке турнира Большого Шлема "Ролан Гаррос" обыграла представительницу Казахстана Ярославу Шведову.

 

Свитолина одержала десятую победу на Ролан Гаррос

Об этом сообщает sportarena.com. Как отмечается, встреча началась с обмена хорошими подачами, которые иногда прерывались перестрелками по кросс-корту. 

Конечность сета лучше провела украинка и записала на свой счет сет - 6:4.

Во второй партии Свитолина также хватило одного выигранного гейма на подаче соперницы - 6:3.

Тем не менее уроженка Одессы активно выиграла 25 очков и совершил 16 невынужденных ошибок. Так, на счету Шведовой 18 виннеров и 17 неточностей.

Стоить отметить, что следующей соперницей первой ракетки Украины будет немка Мона Бартель или болгарка Цветана Пиронкова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина в воскресенье, 21 мая, выиграла престижный женский теннисный турнир в Риме.


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