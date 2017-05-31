Баскетболист сборной Украины стал чемпионом Болгарии - ФОТО

Об этом сообщает пресс-службу ФБУ.

Как отмечается, для того, чтобы оформить чемпионский титул, команде украинца потребовалось четыре матча. Так, сборная Украины победила в четвертом матче финала со счетом 83:76 и выиграла золотую серию со счетом 3:1.

При этом Корниенко провел на площадке 23 минуты. За это время Корниенко набрал восемь очков (1/4 двухочковых, 2/5 трехочковых). Тем не менее он сделал четыре подбора и допустил две потери.

Однако самыми результативными для украинца стали первые два матча серии, тогда Корниенко записал на свой счет 16 очков и 6 подборов в первом противостоянии и 14 очков и 10 подборов - во втором.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", киевский "Будивельник" стал чемпионом Украины сезона 2016-17 по баскетболу.