Зидан выдвинул требования президенту "Реала"

Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, 44-летний специалист провел переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом.

Так, Зидан настоял на том, чтобы при поддержке Переса пытается уговорить Морату от ухода из команды.

Стоить отметить, что испанский нападающий в 42 матчах за "королевский клуб" в сезоне 2016/2017 сумел отличиться 20 забитыми мячами во всех турнирах.

Кстати, Мората не является игроком основы "сливочных" и очень недоволен количеством игрового времени.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мадридская команда "Реал" завоевала титул чемпиона Испании по футболу, обойдя "Барселону" на три очка.