11:59 30.05.2017 | Спорт | Новости
100166866:labazovych

Зидан выдвинул требования президенту "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан выдвинул требование президенту клуба Флорентино Пересу.
 

Зидан выдвинул требования президенту

Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, 44-летний специалист провел переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом.

Так, Зидан настоял на том, чтобы при поддержке Переса пытается уговорить Морату от ухода из команды. 

Стоить отметить, что испанский нападающий в 42 матчах за "королевский клуб" в сезоне 2016/2017 сумел отличиться 20 забитыми мячами во всех турнирах.

Кстати, Мората не является игроком основы "сливочных" и очень недоволен количеством игрового времени.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мадридская команда "Реал" завоевала титул чемпиона Испании по футболу, обойдя "Барселону" на три очка.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив