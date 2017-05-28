Украинец Кононенко выиграл велогонку мира в рамках Race Horizon Park 2017 - ФОТО

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Как отмечается, гонщикам из 22-х команд предстояло преодолеть 16-километровый круг 10 раз. При этом суммарная дистанция составила 160 км.

Тем не менее украинскому спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 3 часа 53 минуты 34 секунды.

Кроме того, для самого спортсмена это уже пятый триумф на Race Horizon Park – с 2013 год он неизменно побеждает на одном из стартов. Два последних года Михаил становился лучшим на гонке Race Horizon Park Classic.

В свою очередь Якоб Франдсен из дасткой команды Team AuraEnergy-CK Aarus занял второе место, а бронзу завоевал Никита Соколов из казахстанской Vino-Astana Motors.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в центре Киева и пригороде в связи с проведением международной многодневной гонки по велосипедному спорту Tour of Ukraine было временно ограничено движение всех видов транспорта.



