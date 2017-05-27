09:50 27.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100166682:labazovych

Сборная Украины победила в отборочном туре чемпионата мира по волейболу

Пресс-служба Федерации волейбола Украины сообщает о завершении в Лионе третьего отборочного турнира чемпионата мира по волейболу, в котором сборная Украины обыграла команду Азербайджана.

Сборная Украины победила в отборочном туре чемпионата мира по волейболу

Как отмечается, украинская команда выиграла со счетом 3:0. Так, наши соотечественники обыграли команду Азербайджана в первой партии 25:13, во втором - 25:23, в третьем - 25:20.

Таким образом, они выиграли на турнире в Лионе. Ранее наша сборная проиграла командам Германии и Франции - оба раза по 0:3.

Стоить отметить, что Сборная Украины досрочно потеряла все шансы попасть в двойку сильнейших команд по итогам турнирам и продолжить борьбу за путевку на Чемпионате мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", харьковский "Локомотив" вновь стал чемпионом Украины по волейболу. Однако сильнейшие волейболисты Украины сумели дома обыграть львовский "Барком-Кажаны" в четырех партиях (3:1). Финальная серия получилась золотой.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив