Сборная Украины победила в отборочном туре чемпионата мира по волейболу

Как отмечается, украинская команда выиграла со счетом 3:0. Так, наши соотечественники обыграли команду Азербайджана в первой партии 25:13, во втором - 25:23, в третьем - 25:20.

Таким образом, они выиграли на турнире в Лионе. Ранее наша сборная проиграла командам Германии и Франции - оба раза по 0:3.

Стоить отметить, что Сборная Украины досрочно потеряла все шансы попасть в двойку сильнейших команд по итогам турнирам и продолжить борьбу за путевку на Чемпионате мира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", харьковский "Локомотив" вновь стал чемпионом Украины по волейболу. Однако сильнейшие волейболисты Украины сумели дома обыграть львовский "Барком-Кажаны" в четырех партиях (3:1). Финальная серия получилась золотой.