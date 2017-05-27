"Манчестер" Сити приобрел Бернадро Силву

Такую информацию сообщает официальный источник футбольного клуба "Мансити".

В сообщении говорится, что бывший игрок французского "Монако" присоединится к команде 1 июля. В "Сити" португалец будет выступать под 20 номером.

Напомним, что чемпионате Франции сезона 2016/17 Силва провел 37 матчей, забил 8 мячей и выполнил 11 результативных пасов.

Примечательно то, что Transfermarktт оценивает 22-летнего португальца в 25 млн. евро.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ФК "Барселона" интересуется Эррерой.