11:24 24.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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НОК Украины утвердил список кандидатов на Олимпиаду-2018

В среду, 24 мая, в НОК Украины был утвержден список 57 спортсменов-кандидатов для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

НОК Украины утвердил список кандидатов на Олимпиаду-2018

Об этом сообщает iSport.ua.

Как отмечается, список спортсменов сформирован в соответствии с выполнением квалификационных требований.

При этом лицензионный отбор спортсменов для участия в Олимпийских играх завершится 15 января следующего года. В свою очередь  28 января предусмотрена окончательная подача заявок.

Таким образом, 45 спортсменов смогут представить Украину на главном зимнем форуме четырехлетия в 9-11 видах спорта.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка сообщил, что с начала года украинцы заработали 24 медали на чемпионатах Европы.


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