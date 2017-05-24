НОК Украины утвердил список кандидатов на Олимпиаду-2018

Об этом сообщает iSport.ua.

Как отмечается, список спортсменов сформирован в соответствии с выполнением квалификационных требований.

При этом лицензионный отбор спортсменов для участия в Олимпийских играх завершится 15 января следующего года. В свою очередь 28 января предусмотрена окончательная подача заявок.

Таким образом, 45 спортсменов смогут представить Украину на главном зимнем форуме четырехлетия в 9-11 видах спорта.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка сообщил, что с начала года украинцы заработали 24 медали на чемпионатах Европы.