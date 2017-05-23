17:23 23.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100166403:nastia

24 медали завоевали украинские спортсмены на чемпионатах 2017 года

Сегодня во время пресс-конференции президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка сообщил, что с начала года украинцы заработали 24 медали на чемпионатах Европы.

24 медали завоевали украинские спортсмены на чемпионатах 2017 года

В сообщении говорится, что Бубка выразил желание улучшить результаты украинских спортсменов как минимум за счет ближайших соревнований. А именно на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Напоминаем, что данные соревнования пройдут  с 12 по 18 июня в Киеве.

Ранее УРА-Информ передавал, что спортивный комитет Украины сообщил информацию о том, что двое украинских спортсменов заработали серебряную и бронзовую медали на Чемпионате Европы по каратэ.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив