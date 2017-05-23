24 медали завоевали украинские спортсмены на чемпионатах 2017 года

В сообщении говорится, что Бубка выразил желание улучшить результаты украинских спортсменов как минимум за счет ближайших соревнований. А именно на чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Напоминаем, что данные соревнования пройдут с 12 по 18 июня в Киеве.

Ранее УРА-Информ передавал, что спортивный комитет Украины сообщил информацию о том, что двое украинских спортсменов заработали серебряную и бронзовую медали на Чемпионате Европы по каратэ.