Россия может не попасть на зимние Паралимпийские игры в 2018 году

Как сообщает пресс-служба IPC, комитет доволен прогрессом в России, однако, если в России не выполнят свои обязательства в полном объеме до начала сентября, то существует высокая вероятность того, что российские паралимпийцы не смогут принять участие в зимних играх, которые состоятся в 2018 году.

При этом, согласно сообщению, российские паралимпийцы отстранены от ближайших чемпионатов Европы и мира, организованных под эгидой IPC.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи 2014 года.