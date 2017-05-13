03:25 13.05.2017 | Спорт | НовостиНовости Украины 100165713:labazovych
Украинка выиграла чемпионат Европы по бодифитнесу - ВИДЕО
Украинка Алена Чумакова выиграла Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу 2017 IFBB European Championship, который на днях состоялся в Санта- Сусанне.
Об этом передает NewsOboz.org.
Как отмечается, 35-летняя киевлянка стала лучшей в категории "бодифитнес выше 168 см". При этом украинская спортсменка опередила в драматичной борьбе россиянку Юлию Казаковцеву.
Так, в финале обе спортсменки набрали одинаковое количество баллов, но за счет большего числа первых мест, золотая медаль отправилась в Украину.
Кстати, Алена Чумакова стала абсолютной чемпионкой по бодифитнесу еще в 2014 году.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские спортсменки показали потрясающий результат на чемпионате Европы по каратэ, который проходит в турецком Измире. Так, сборная Украины в составе Аниты Серегиной, Екатерины Кривой, Анастасии Мястковской и Анжелики Терлюги выиграла золото в командном кумитэ.