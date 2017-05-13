Джошуа будет драться с Пулевым, если получит отказ от Кличко

В сообщении говорится, что Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в случае отказа Владимира Кличко от реванша с британцем, следующий бой чемпион проведет против Кубрата Пулева, претендента на пояс IBF.

Сообщается также, что менеджер Владимира Кличко сказал, что боксеру нужно еще пару недель, чтобы побыть с семьей и привести свои мысли в порядок.

Касательно боя с Пулевым, член команды Джошуа сказал слелующее: Мы ждем Владимира и рассматриваем возможность реванша. Но мы должны понимать наши возможности. Поэтому в случае отказа без вопросов организуем другой бой.

Ранее УРА-Информ сообщал, что реванш между Кличко и Джошуа может состояться в одной из пяти стран на выбор.