Джошуа будет драться с Пулевым, если получит отказ от Кличко

BoxingScene сообщает, что судьба реванша между Джошуа и Кличко решится до июня. А в случае отказа от боя последнего, Джошуа встретится с Пулевым.
В сообщении говорится, что Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в случае отказа Владимира Кличко от реванша с британцем, следующий бой чемпион проведет против Кубрата Пулева, претендента на пояс IBF.
Сообщается также, что менеджер Владимира Кличко сказал, что боксеру нужно еще пару недель, чтобы побыть с семьей и привести свои мысли в порядок.
Касательно боя с Пулевым, член команды Джошуа сказал слелующее: Мы ждем Владимира и рассматриваем возможность реванша. Но мы должны понимать наши возможности. Поэтому в случае отказа без вопросов организуем другой бой.
Ранее УРА-Информ сообщал, что реванш между Кличко и Джошуа может состояться в одной из пяти стран на выбор.