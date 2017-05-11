Мужская сборная Украины завоевала золото чемпионата мира по шашкам-100 в блице

Об этом сообщили в Федерации шашек Украины. Как отмечается, Юрий Аникеев также получил серебро первенства планеты.

В частности, первое место в самой быстрой из шашечных программ – блице 5 минут на партию – занял Жан-Марк Нджофанг из Камеруна, Аникеев – второй, уверенно опередив многократного чемпиона мира из России Алексея Чижова.

Кроме того, женская команда также получила награды на чемпионате по шашкам. Так, Ольга Балтажи и Виктория Мотричко завоевали серебряные медали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Риге завершились партии первых трёх туров чемпионата Европы по шахматам. В результате игры три украинки выступили очень успешно и сразу же стали лидерами чемпионата.