01:00 11.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Мужская сборная Украины завоевала золото чемпионата мира по шашкам-100 в блице

На чемпионате мира по шашкам-100 в блице мужская сборная Украины – Юрий Аникеев и Артем Иванов – завоевала первое место.

Мужская сборная Украины завоевала золото чемпионата мира по шашкам-100 в блице

Об этом сообщили в Федерации шашек Украины. Как отмечается, Юрий Аникеев также получил серебро первенства планеты.

В частности, первое место в самой быстрой из шашечных программ – блице 5 минут на партию – занял Жан-Марк Нджофанг из Камеруна, Аникеев – второй, уверенно опередив многократного чемпиона мира из России Алексея Чижова.

Кроме того, женская команда также получила награды на чемпионате по шашкам. Так, Ольга Балтажи и Виктория Мотричко завоевали серебряные медали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Риге завершились партии первых трёх туров чемпионата Европы по шахматам. В результате игры три украинки выступили очень успешно и сразу же стали лидерами чемпионата.


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