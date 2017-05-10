Семь медалей заработали украинцы на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

В сообщении говорится, что спортсмены получили уже семь наград.

Среди чемпионов был отмечен Владимир Галкин (66 кг), который показал лучший результат в приседании и тяге, а жиме лежа - был третьим. В этой же весовой категории на второе место по сумме упражнений поднялся Руслан Рузимурадов. Еще одно "серебро", но в весе до 83 кг завоевал Константин Мусиенко, который был первым в жиме лежа, вторым в приседания, и третьим в тяге.

Владислав Черный (74 кг) стал третьим в чемпионате, с результатом 3 место - приседания, 2 место – тяга.

Среди девушек также отличились украинские спортсменки.

Наши соотечественницы в соревнованиях юниорок завоевали три серебряные медали.

Дария Бражник (43 кг), Зина Демьян (47 кг), Анастасия Наконечная (57 кг) получили суммарные вторые места за свои достижения в пауэрлифтинге.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинские спортсменки показали потрясающий результат на чемпионате Европы по каратэ, который проходит в турецком Измире.