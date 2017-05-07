Украинки завоевали две золотые медали на чемпионате Европы

Украинские спортсменки показали потрясающий результат на чемпионате Европы по каратэ, который проходит в турецком Измире.
Об этом сообщает министерство молодежи и спорта Украины.
Как отмечается, каратистка Екатерина Кривая стала обладательницей золотой медали в весовой категории до 50 кг в комитэ. Так, в финале она победила немку Дуйгу Бугур.
Также сборная Украины в составе Аниты Серегиной, Екатерины Кривой, Анастасии Мястковской и Анжелики Терлюги выиграла золото в командном кумитэ.
В свою очередь на втором месте остановились хозяйки турнира, а бронзовые медали достались словачкам и француженкам.
Стоит отметить, что Украину на турнире представляют 16 спортсменов из четырех регионов страны: 7 – из Львова, 5 – с Одесчины, 3 – из Киева и 1 из Черновцов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дуэт Анны Волошиной и Елизаветы Яхно произвел настоящий фурор среди соревнований в канадском Торонто. Так, украинские спортсменки завоевали золотую медаль этапа Мировой серии по синхронному плаванию World Series 2017.