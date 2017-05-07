Украинки завоевали две золотые медали на чемпионате Европы

Об этом сообщает министерство молодежи и спорта Украины.

Как отмечается, каратистка Екатерина Кривая стала обладательницей золотой медали в весовой категории до 50 кг в комитэ. Так, в финале она победила немку Дуйгу Бугур.

Также сборная Украины в составе Аниты Серегиной, Екатерины Кривой, Анастасии Мястковской и Анжелики Терлюги выиграла золото в командном кумитэ.

В свою очередь на втором месте остановились хозяйки турнира, а бронзовые медали достались словачкам и француженкам.

Стоит отметить, что Украину на турнире представляют 16 спортсменов из четырех регионов страны: 7 – из Львова, 5 – с Одесчины, 3 – из Киева и 1 из Черновцов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дуэт Анны Волошиной и Елизаветы Яхно произвел настоящий фурор среди соревнований в канадском Торонто. Так, украинские спортсменки завоевали золотую медаль этапа Мировой серии по синхронному плаванию World Series 2017.