02:15 06.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские синхронистки взяли "золото" на престижном турнире - ВИДЕО

Дуэт Анны Волошиной и Елизаветы Яхно произвел настоящий фурор среди соревнований в канадском Торонто. Так, украинские спортсменки завоевали золотую медаль этапа Мировой серии по синхронному плаванию World Series 2017.

Украинские синхронистки взяли

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации синхронного плавания Украины.

Как отмечается, девушки стали лучшими в технической программе с результатом 91.2005 балла. При этом два других призовых места достались представительницам Канады.

Также украинка Анна Волошина шикарно выступила на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию. В свою очередь она завоевала "золото" в сольном выступлении в технической программе, а еще подтвердила собственный класс, выиграв состязания солисток в различной программе.

В настоящее время в активе украинской сборной только первые места.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпионка турнира WTA в Стамбуле Элина Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.


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