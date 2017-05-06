02:15 06.05.2017 | Спорт | НовостиНовости Украины 100165355:labazovych
Украинские синхронистки взяли "золото" на престижном турнире - ВИДЕО
Дуэт Анны Волошиной и Елизаветы Яхно произвел настоящий фурор среди соревнований в канадском Торонто. Так, украинские спортсменки завоевали золотую медаль этапа Мировой серии по синхронному плаванию World Series 2017.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации синхронного плавания Украины.
Как отмечается, девушки стали лучшими в технической программе с результатом 91.2005 балла. При этом два других призовых места достались представительницам Канады.
Также украинка Анна Волошина шикарно выступила на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию. В свою очередь она завоевала "золото" в сольном выступлении в технической программе, а еще подтвердила собственный класс, выиграв состязания солисток в различной программе.
В настоящее время в активе украинской сборной только первые места.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпионка турнира WTA в Стамбуле Элина Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.