Украинские синхронистки взяли "золото" на престижном турнире - ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации синхронного плавания Украины.

Как отмечается, девушки стали лучшими в технической программе с результатом 91.2005 балла. При этом два других призовых места достались представительницам Канады.

Также украинка Анна Волошина шикарно выступила на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию. В свою очередь она завоевала "золото" в сольном выступлении в технической программе, а еще подтвердила собственный класс, выиграв состязания солисток в различной программе.

В настоящее время в активе украинской сборной только первые места.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпионка турнира WTA в Стамбуле Элина Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.