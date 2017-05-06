20:56 06.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Будивельник" стал чемпионом Украины по баскетболу

УНН сообщает, что киевский "Будивельник" стал чемпионом Украины сезона 2016-17 по баскетболу.

В сообщении говорится, что победитель определился в четвертом поединке финальной серии баскетбольной Суперлиги Пари-Матч между "Химиком" и "Будивельником".

Отмечено, что киевский клуб победил в серии со счетом 3:1.

Кроме того, для "Будивельника" этот титул стал 10-м в розыгрыше чемпионатов Украины. Это позволило клубу стать самым титулованным в стране.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня донецки "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу.


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