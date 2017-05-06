"Будивельник" стал чемпионом Украины по баскетболу

УНН сообщает, что киевский "Будивельник" стал чемпионом Украины сезона 2016-17 по баскетболу.
В сообщении говорится, что победитель определился в четвертом поединке финальной серии баскетбольной Суперлиги Пари-Матч между "Химиком" и "Будивельником".
Отмечено, что киевский клуб победил в серии со счетом 3:1.
Кроме того, для "Будивельника" этот титул стал 10-м в розыгрыше чемпионатов Украины. Это позволило клубу стать самым титулованным в стране.
Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня донецки "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу.