"Будивельник" стал чемпионом Украины по баскетболу

В сообщении говорится, что победитель определился в четвертом поединке финальной серии баскетбольной Суперлиги Пари-Матч между "Химиком" и "Будивельником".

Отмечено, что киевский клуб победил в серии со счетом 3:1.

Кроме того, для "Будивельника" этот титул стал 10-м в розыгрыше чемпионатов Украины. Это позволило клубу стать самым титулованным в стране.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня донецки "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу.