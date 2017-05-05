18:17 05.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Второе золото получили украинские пловчихи на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

Пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщает, что в первый день медаль завоевала Анна Волошина. Второе золото спортсменка получила в паре с Елизаветой Яхно.

Второе золото получили украинские пловчихи на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

В сообщении говорится, что в первый день соревнований Анна Волошина с сольным номером в технической программе одержала победу с результатом 90,8138 балла. Во второй соревновательный день четвертого этапа Мировой серии по синхронному плаванию украинские спортсменки приумножили свои победы

В пресс-службе отметили, что лучшим в технической программе стало выступление Анны Волошиной и Елизаветы Яхно. Второе "золото" сборной наши соотечественницы завоевали с результатом 91,2005 баллов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что гимнаст Олег Верняев в девятый раз стал лучшим спортсменом месяца в Украине.


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