Сборная Аргентины по футболу может тренироваться в Украине

В сообщении говорится, что во время встречи также обсуждалась перспектива проведения товарищеского матча между национальными сборными Украины и Аргентины.

Отмечено, что идея организации тренировочного лагеря в Украине аргентинцы восприняли с большим энтузиазмом. Сейчас продолжаются переговоры между ФФУ и Ассоциацией футбола Аргентины по этому вопросу.

А заинтересованность в организации матча между сборными Аргентины и Украины подтвердил и господин Х.Алонсо.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сборная Украины по футболу сыграет с "Динамо" и "Шахтером".