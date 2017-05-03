Верняев в девятый раз стал лучшим спортсменом месяца в Украине

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Олег Верняев - опытный гимнаст, который стал вновь безоговорочным победителем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, украинский спортсмен на европейском первенстве в румынском городе Клуж-Напока завоевал три награды, две из которых - высшего достоинства.

При этом экспертная комиссия НОК отметила также высокие достижения украинских спортсменов на чемпионатах Европы по тяжелой атлетике, дзюдо и спортивной гимнастике.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Румынии.