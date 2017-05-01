18:35 01.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская теннисистка Свитолина улучшила позиции в рейтинге WTA

Чемпионка турнира WTA в Стамбуле Элина Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Украинская теннисистка Свитолина улучшила позиции в рейтинге WTA

Об этом говорится на официальном сайте WTA.

В настоящее время украинская теннисистка Элина Свитолина занимает в рейтинге двенадцатое место.

Также укрепить свои позиции на турнире удалось еще одной рекетки Украины, а именно Даяне Ястремской. Так, девушка в четвертьфинале в Стамбуле понднялась на 112 ступенек и занимает триста восьмое место, против 420 места.

В свою очередь другие украинки в рейтинге WTA — 44 место Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко — 94 место, Екатерина Козлова — 140, Ангелина Калинина на 273 строчке.

Тем не менее возглавляет рейтинг Серена Уильямс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская сборная настольного тенниса вышла в чемпионскую группу чемпионата Европы.


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