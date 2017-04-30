09:01 30.04.2017 | Спорт | НовостиНовости Украины 100165101:nastia
Владимир Кличко заявил, что бой с Джошуа стал удивительным событием - ВИДЕО
Владимир Кличко в интервью The Guardian сообщил, что считает бой с Энтони Джошуа удивительным событием.
Украинец делится, что по его мнению, на ринге встретились настоящие мужчины, джентльмены. И победил лучший.
Владимир выразил свое негодование по поводу не реализации плана по победе над британцем, но тем не менее поздравил оппонента с победой.
Напомним ранее УРА-Информ сообщал, что Владимир Кличко уступил Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса по версиям IBF, WBA Super и IBO.
Поединок завершился в одиннадцатом раунде. Джошуа одержал победу техническим нокаутом.
В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, однако в шестом раунде уже украинец ответил тем же. Британцу удалось завершить поединок в одиннадцатом раунде. Джошуа дважды отправил Кличко в нокдаун, после чего рефери был вынужден остановить поединок и зафиксировать победу британца.