Виталий Кличко назвал боем гладиаторов поединок с участием брата

Пресс-служба городского головы Киева сообщает, что Виталий Кличко прокомментировал выступление брата в поединке с Энтони Джошуа.
Виталий Кличко коротко сказал, что это был бой гладиаторов, когда два лучших бойца в мире встретились в ринге.
Также Виталий отметил, что Кличко младший в поединке доминировал и имел все шансы победить.
Наряду с этим Кличко старший заметил, что Владимиру необходимо было действовать агрессивнее и не давать Джошуа прийти в себя.
Ранее УРА-Информ сообщал, что сам Владимир Кличко назвал свой бой с британцем удивительным событием в истории бокса.