Виталий Кличко назвал боем гладиаторов поединок с участием брата

Виталий Кличко коротко сказал, что это был бой гладиаторов, когда два лучших бойца в мире встретились в ринге.

Также Виталий отметил, что Кличко младший в поединке доминировал и имел все шансы победить.

Наряду с этим Кличко старший заметил, что Владимиру необходимо было действовать агрессивнее и не давать Джошуа прийти в себя.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сам Владимир Кличко назвал свой бой с британцем удивительным событием в истории бокса.