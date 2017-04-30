Украинские гимнастки завоевали золото Кубка мира в Баку - ВИДЕО

Об этом стало известно из портала xsport.ua. Как отмечается, украинки Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Валерия Ханина, Диана Мижерицкая и Дарья Кобец набрали 35.100.

Таким образом гимнастки Украины пропустили вперед только команды Италии (35.500) и Болгарии (36.550).

Тем не менее в финале личного многобрья Алена Дьяченко заняла десятое место, а вот Ева Мелущук стала 15-й. В свою очередь золото выиграла россиянка Арина Аверина.

Кроме того, в финале с пятью обручами Украинская сборная в групповых упражнениях осталась в шаге от пьедестала и заняла четвертое место (18,3). Победили здесь гимнастки с Италии (18,7), серебро - в белорусок (18,7), бронза - у болгарок (18,65).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сборная Украины в групповых упражнениях завоевала третье место на этапе Гран-при во французском городе Тье.