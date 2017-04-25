Сергей Ребров пожелал удачи Владимиру Кличко перед боем

Ребров поделился с журналистами, что, как и вся Украина, поддерживает Владимира. Ведь спортсмены очень хорошие друзья. С.Ребров считает, что Кличко олицетворяет нашу страну. А также выразил волнение по поводу того, что Владимир полтора года не выступал на ринге.

На последок наставник киевского Динамо сказал, что уверен в друге, его желании победить и силе, а также подписал памятный флаг Украины для В.Кличко.

Ранее УРА-Информ сообщал, что WBA подготовила специальный пояс для боя Кличко - Джошуа.