19:30 24.04.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские кикборсеры получили награды на Кубке мира

Министерство молодежи и спорта Украины сообщает, что наши спортсмены одержали ряд наград в своих весовых категориях на Кубке мира по кикбоксингу.

Украинские кикборсеры получили награды на Кубке мира

В сообщении говорится, что украинец Александр Желепа стал победителем в лайт-контакте и вторым в кик-лайте.

Артем Ластовченко занял первое место в К1.

Роман Мельник получил бронзу в К1 и кик-лайте.

В весе до 79 килограммов Самир Мехбалиев стал серебряным призером в кик-лайте, а Павел Замятин – победителем в лайт-контакте и кик-лайте.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Сборная Украины по дзюдо стала третьей в Европе.


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