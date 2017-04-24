Украинские кикборсеры получили награды на Кубке мира

В сообщении говорится, что украинец Александр Желепа стал победителем в лайт-контакте и вторым в кик-лайте.

Артем Ластовченко занял первое место в К1.

Роман Мельник получил бронзу в К1 и кик-лайте.

В весе до 79 килограммов Самир Мехбалиев стал серебряным призером в кик-лайте, а Павел Замятин – победителем в лайт-контакте и кик-лайте.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Сборная Украины по дзюдо стала третьей в Европе.