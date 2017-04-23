22:47 23.04.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100164705:Polishuk

Верняев завоевал золотую и бронзовую медаль на Чемпионате мира

Олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Румынии.

Верняев завоевал золотую и бронзовую медаль на Чемпионате мира

Как сообщает в воскресенье, 23 апреля, пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, украинский гимнаст получил золотую медаль за упражнения на брусьях, Бронзу он забрал, выполняя опорный прыжок, - пояснили в пресс-службе. Олимпийский чемпион в упражнениях на брусьях подтвердил свое мастерство и получил на этом снаряде медаль высшей пробы чемпионата Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже, – отметили в пресс-службе.

Напомним, Международная федерация гимнастики добавила пять новых элементов в мужских соревнованиях, которые будут представлены на Олимпиаде-2016. Опорный прыжок был назван именем гимнаста Игоря Радивилова.

Как сообщал УРА-Информ, крымчанка Анна Ризатдинова завоевала "золото" на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Берлине (Германия).


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив