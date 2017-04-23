Сборная Украины по хоккею уступила венграм 3:5

Пресс-служба ФХУ передает, что на матче-открытии чемпионата мира по хоккею украинцы уступили венграм со счетом 3:5.
Сообщается, что почти весь первый период шел без забитых шайб. Однако в конце сине-желтые открыли счет, который соперник смог сровнять уже через минуту.
Во втором тайме венгры стремительно вышли вперед. Второй период был полон зажигательных и безумных атак, некоторые из которых увенчались успехом и забитыми шайбами.
В конце-концов, за десять секунд до финального свистка сборная Украины пропустила пятую шайбу, предварительно сняв голкипера.
Ранее УРА-Информ сообщал, что с 22 по 28 апреля в Киеве проходит чемпионат мира по хоккею.