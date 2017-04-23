03:20 23.04.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины по хоккею уступила венграм 3:5

Пресс-служба ФХУ передает, что на матче-открытии чемпионата мира по хоккею украинцы уступили венграм со счетом 3:5.

Сборная Украины по хоккею уступила венграм 3:5

Сообщается, что почти весь первый период шел без забитых шайб. Однако в конце сине-желтые открыли счет, который соперник смог сровнять уже через минуту.

Во втором тайме венгры стремительно вышли вперед. Второй период был полон зажигательных и безумных атак, некоторые из которых увенчались успехом и забитыми шайбами.

В конце-концов, за десять секунд до финального свистка сборная Украины пропустила пятую шайбу, предварительно сняв голкипера.

Ранее УРА-Информ сообщал, что с 22 по 28 апреля в Киеве проходит чемпионат мира по хоккею.


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