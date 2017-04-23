02:40 23.04.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Локомотив" (Харьков) стал чемпионом Украины по волейболу

На официальном сайте ФВУ появилось сообщение о том, что харьковский "Локомотив" вновь стал чемпионом Украины по волейболу.

Сообщается, что решающий для команды матч был сложным и напряженным. Однако сильнейшие волейболисты Украины сумели дома обыграть львовский "Барком-Кажаны" в четырех партиях (3:1). Финальная серия получилась золотой.

Таким образом, харьковский клуб выиграл чемпионат Украины в девятый раз подряд и в 17-й раз в истории.

Ранее УРА-Информ сообщал, что футбольный клуб "Динамо" минимально уступил донецкому "Шахтеру"


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