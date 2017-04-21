10:59 21.04.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В Киев прибыли хоккейные сборные на чемпионат мира - ФОТО

В пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" сотрудники Госпогранслужбы провели пограничный контроль сборных хоккейных команд Австрии, Польши, Казахстана и Венгрии, которые прибыли на чемпионат мира ІА. 

В Киев прибыли хоккейные сборные на чемпионат мира - ФОТО

Об этом сообщили в сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как отмечается, 184 членов команд прибыли в столицу для участия в чемпионате, который пройдет с 22 - 28 апреля. Вместе с командами прибыли уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеры и другие аккредитованные лица.

В свою очередь сотрудники Госпогранслужбыво время прибытия хоккеистов усилили меры безопасности и соответственно поддерживали правопорядок в пунктах пропуска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Дворце спорта в Киеве пройдет Чемпионат мира по хоккею в дивизионе.
 


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