В Киев прибыли хоккейные сборные на чемпионат мира - ФОТО

Об этом сообщили в сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как отмечается, 184 членов команд прибыли в столицу для участия в чемпионате, который пройдет с 22 - 28 апреля. Вместе с командами прибыли уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеры и другие аккредитованные лица.

В свою очередь сотрудники Госпогранслужбыво время прибытия хоккеистов усилили меры безопасности и соответственно поддерживали правопорядок в пунктах пропуска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Дворце спорта в Киеве пройдет Чемпионат мира по хоккею в дивизионе.

