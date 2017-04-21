Украинская сборная настольного тенниса вышла в чемпионскую группу ЧЕ

Об этом сообщает Федерация настольного тенниса Украины.

Как отмечается, с 17 по 20 апреля 2017 года в Милане состоялся поединок. Так, на чемпионате встретились игроки мужской сборной Украины в составе Прищепы Евгения, Жмуденко Ярослава, Виктора Ефимова и Коу Лей с командой Италии.

В первый день игр "сине-желтые" проиграли 2:3, во второй день выиграла 3:2 у итальянцев. По соотношению очков мужская сборная команда Украины подтвердила свое участие в чемпионском дивизионе.

При этом лидер команды-гостей Коу Лей неожиданно уступил Михаю Бобочике – 2:3, а потом и Виктор Ефимов, который не так давно сумел выйти в четвертьфинал турнира Belarus Open в Минск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская спортсменка Катерина Бондаренко успешно преодолела стартовый барьер Miami Open. На счету украинки три эйса, две двойные ошибки и шесть брейков.