Владимир Кличко назвал Джошуа своей копией

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Кличко, между ним и Джошуа есть очень много похожего. При этом украинский боксер назвал чемпиона IBF своей копией.

"Когда я смотрю на Джошуа, тем больше вижу в нем свою копию. Мы с ним во многом похожи. Сила удара и длина рук практически одинакова. Но я одержим целью поднять руку после победы над ним. Если все-таки он выиграет — я его поздравлю, когда проиграет, то помогу ему вернуться”, — отметил экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO, IBF Виталий Кличко.

Однако по мнению Энтони Джошуа, опыт пригодится Кличко лишь в стартовых раундах, а затем значение будут иметь азарт, скорость и адреналин.

Также Джошуа нацелен на нокаут в предстоящем поединке, а также уверен в том, что Кличко не найдет у него слабых сторон.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой Владимира Кличко с другим британцем Энтони Джошуа. Таким образом, Тайсон ждет досрочной победы от Владимира Кличко.