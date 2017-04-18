Владимир Кличко назвал Джошуа своей копией

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит выйти на ринг против чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа, отметил свое сходство с британцем.
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Кличко, между ним и Джошуа есть очень много похожего. При этом украинский боксер назвал чемпиона IBF своей копией.
"Когда я смотрю на Джошуа, тем больше вижу в нем свою копию. Мы с ним во многом похожи. Сила удара и длина рук практически одинакова. Но я одержим целью поднять руку после победы над ним. Если все-таки он выиграет — я его поздравлю, когда проиграет, то помогу ему вернуться”, — отметил экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO, IBF Виталий Кличко.
Однако по мнению Энтони Джошуа, опыт пригодится Кличко лишь в стартовых раундах, а затем значение будут иметь азарт, скорость и адреналин.
Также Джошуа нацелен на нокаут в предстоящем поединке, а также уверен в том, что Кличко не найдет у него слабых сторон.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой Владимира Кличко с другим британцем Энтони Джошуа. Таким образом, Тайсон ждет досрочной победы от Владимира Кличко.