22 апреля в Киеве стартует Чемпионат мира по хоккею

Сообщается, что чемпионат Украина делит с Великобританией. И матчи будут проходить в разных странах в зависимости от группы.

Представители группы А сыграют в Украине (Киев), группа В – Объединенном Королевстве.

По завершению турнира, две сборные, занявшие 1 и 2 места, получат право участвовать в Топ-дивизионе чемпионата мира 2018 года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Канаде хоккейная команда надела украинские вышиванки.