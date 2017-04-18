22 апреля в Киеве стартует Чемпионат мира по хоккею

УНН передает, что с 22 по 28 апреля во Дворце спорта в Киеве пройдет Чемпионат мира по хоккею в дивизионе ИА.
Сообщается, что чемпионат Украина делит с Великобританией. И матчи будут проходить в разных странах в зависимости от группы.
Представители группы А сыграют в Украине (Киев), группа В – Объединенном Королевстве.
По завершению турнира, две сборные, занявшие 1 и 2 места, получат право участвовать в Топ-дивизионе чемпионата мира 2018 года.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Канаде хоккейная команда надела украинские вышиванки.