Свитолина пробилась в третий раунд соревнований в Дубае

Об этом сообщает персональный сайт теннисистки.

Как отмечается, во втором круге украинка одолела китайскую теннисистку Чжэн Сайсай – 95-ую ракетку мира.

В свою очередь встреча прошла для Свитолиной достаточно просто. Если в первом сете Сайсай оказывала серьезное сопротивление, то во втором сете Свитолина отдала своей сопернице лишь один гейм. Тем не менее для победы спортсменке Украины понадобилось одни час и девять минут.

Также добавим, что следующей соперницей Свитолиной станет американка Кристина Макхэйл – 44-ая в рейтинге WTA.

Напомним как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила россиянку Родину на Taiwan Open.