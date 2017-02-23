04:00 23.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина пробилась в третий раунд соревнований в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно вышла в третий раунд турнира WTA Premier "Dubai Duty Free Tennis Championships" в Дубае.

Свитолина пробилась в третий раунд соревнований в Дубае

Об этом сообщает персональный сайт теннисистки.

Как отмечается, во втором круге украинка одолела китайскую теннисистку Чжэн Сайсай – 95-ую ракетку мира. 

В свою очередь встреча прошла для Свитолиной достаточно просто. Если в первом сете Сайсай оказывала серьезное сопротивление, то во втором сете Свитолина отдала своей сопернице лишь один гейм. Тем не менее для победы спортсменке Украины понадобилось одни час и девять минут. 

Также добавим, что следующей соперницей Свитолиной станет американка Кристина Макхэйл – 44-ая в рейтинге WTA.

Напомним как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила россиянку Родину на Taiwan Open.


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