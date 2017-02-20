Украинец выиграл теннисный турнир в Аргентине

Как отмечается, в финальном поединке Долгополов (№66 в рейтинге) обыграл японца Кеи Нисикори (№5) – 7:6 (7:4), 6:4.

Кроме того, Долгополову хватило двух сетов, чтоб добыть первый мужской титул для Украины за последние пять лет.

По словам Долгополова, без сомнений, это была отличная неделя для меня.

"Я никогда не побеждал Кеи и я играл на высоком уровне. Мне было трудно оставаться сильным психологически в последние три года. У меня была операция на колене и другие травмы, из-за которых я проводил почти по полгода без соревнований.Они не помогали мне быть более уверенным психологически. Пока я физически здоров, я способен приблизиться к уровню топ-10. Это то, чего я хочу добиться", - подчеркнул он.

Добавим, что это третий титул АТР в карьере Долгополова. Еще в четырех финалах украинец проигрывал.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал чемпионата Австралии среди юниоров, проходящего в эти дни в Мельбурне.