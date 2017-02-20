14:46 20.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Музычук пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам

Анна Музычук пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по классическим шахматам, который проходил в Тегеране. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.

Музычук пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам

На стадии 1/8 финала украинская шахматистка обыграла представительницу Вьетнама Пхам Ле Тао. 

Отметим, что обе партии завершились в пользу Музычук. Сперва украинка выиграла белыми фигурами, а затем и черными.

Кроме того, в четвертьфинале украинка встретилась с болгаркой Антуанеттой Стефановой, которая на стадии 1/8 финала обыграла грузинку Нино Хурцидзе - 1,5:0,5.

Все другие представительницы Украины завершили свои выступления. Так, в 1/32 финала уступила Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке проиграли Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.

Также добавим, что Музычук, как и остальные участницы турнира в Иране, играет в платке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Анна Музычук в основное время обыграла россиянку Алину Кашлинскую и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по шахматам. 

 


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