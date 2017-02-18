Сегодня в Хохфильцене состоится мужская эстафета по биатлону

Как отмечается, соревнования стартуют в 15:45 по киевскому времени. Кроме того, украинскую сборную представят четверо биатлонистов. В свою очередь первым на старт выйдет Артем Прима, за ним Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Подручный.

"Эстафета пройдет в формате 4х7,5 км", - говорится в сообщении.

Отметим, что главными претендентами на победу в сегодняшней гонке будут действующие чемпионы в этом виде программы норвежцы (Бьорндален, Свендсен, Т.Бё, Й.Бё), сборные Германии (Лессер, Долль, Пайффер, Шемпп) и Франции (Беатрикс, Фийон-Майе, Дестье, М.Фуркад).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее украинская мужская команда по биатлону заняла четвертое место в эстафетной гонке шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.