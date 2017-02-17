12:34 17.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Музычук вышла в 1/8 финала чемпионата мира по шахматам

Анна Музычук в основное время обыграла россиянку Алину Кашлинскую и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по шахматам. 
 

Музычук вышла в 1/8 финала чемпионата мира по шахматам

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Как отмечается, по итогам второго тура на турнире осталась лишь одна украинка из четырех.

"Инна Гапоненко проиграла россиянке Александре Костенюк, Наталья Букса уступила грузинке Софико Гурамишвили", - сообщает сайт соревнований.

В свою очередь дольше всех сражалась экс-чемпионка мира Анна Ушенина, которая лишь в армагедоне уступила китаянке Тань Чжонги. 

Также напомним, что чемпионат мира проходит в столице Ирана с 10 февраля по четвертое марта.

Как сообщал  "УРА-Информ", ранее украинские гимнастки завоевали 14 медалей на турнире в Эстонии. 


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