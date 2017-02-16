ХК "Сент-Луис" продолжил выигрышную серию в НХЛ

Как отмечатеся, победу "Блюз" принес гол Ивана Барбашева, который стал для россиянина вторым в сезоне. В свою очередь вторая шайба, заброшенная Джейденом Шварцем, влетела уже в пустые ворота.

"Здорово, что за пять минут до конца при счете 1:0 тренер давал нам играть. Это говорит о его доверии и позволяет нам прогрессировать. Что касается гола, то сначала я планировал делать передачу, но потом увидел возможность для броска", - сказал Барбашев.

Также отметим, что вратарь победителей Картер Хаттон в третий раз за последние четыре встречи отыграл на ноль.

"Блюз" выиграли шестой из семи поединков после того, как Майк Йео на посту главного тренера сменил Кена Хичкока. Команда разместилась на шестой строчке Запада (65 очков)", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Ред Уингз" проиграли в пятый раз подряд и занимают последнее место в Восточной конференции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Шахтер" стартует сегодня в плей-офф Лиги Европы.