Украинские гимнастки завоевали 14 медалей на турнире в Эстонии

Как отмечается, за три дня турнира наши спортсменки завоевали девять "золотых", три "серебряные" и две бронзовые медали.

"Больше всего медалей завоевала Кристина Пограничная, в активе которой четыре награды высшей пробы: в многоборье, в упражнениях с обручем, булавами и лентой", - сообщают в пресс-службе Минмолодспорта.

Отметим, что юниорка Анастасия Валентирова стала третьей в многоборье, а юные Николь Красюк и Анна Галасюк стали второй и третьей в финалах с булавами и лентой соответственно.

Кроме того, титул "Мисс Валентин 2017" достался Виктории Мазур, которая стала лучшей в многоборье среди сеньорок, а также завоевала серебро в финале с обручем. В свою очередь Алена Дьяченко показала лучший результат в финале с обручем и завоевала серебро в финале с булавами.

Также добавим, что в групповых упражнениях украинские гимнастки завоевали три комплекта золотых наград. А оценка Кристины ограничной за упражнения с обручем в 16,9 балла стала новым юниорским рекордом Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Франции победила на чемпионате мира по гандболу