Плотицина победила на легкоатлетических соревнованиях в Острав

Отметим, что украинка Анна Плотицина победила в беге на 60 метров с барьерами, повторив личный рекорд - 7,99 с. За такое же время она пробежала 17 февраля 2015 г. в Лодзи.

Кроме того, в финал вышла Анна Чубковцова и финишировала в нем восьмой (8,49 с). В свою очередь Юлия Чумаченко стала второй в прыжках в высоту. В результате победила чешка Микаэла Груба (1,90 м).

Также в финал в беге на 60 метров пробились сразу две украинки. Виктория Кащеева финишировала шестой с лучшим результатом сезона. Ее 7,37 с стали к тому же нормативом на чемпионат Европы в помещении. Кристина Стуй была восьмой (7,45 с).

Добавим, что в соревнованиях среди мужчин в беге на 60 метров не удалось пробиться в финал Владимиру Супруну (6,80 с), а победил здесь с рекордом Бахрейна в помещениях Эндрю Фишер (6,57 с).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские гимнастки завоевали 14 медалей на турнире в Эстонии.